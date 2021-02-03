В Крыму за год почти в 2,5 раза уменьшились запасы воды

Большинство городов полуострова перешли на почасовую подачу воды.

В водохранилищах аннексированного Крыма сейчас почти в 2,5 раза меньше воды, чем в этот же период прошлого года.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока в феврале составил 36,052 млн куб.м. В это же время в минувшем году было 48,875 млн кубометров.

При этом приток воды в миллионах кубов снизился в ряде водохранилищ:

Белогорское – 3,044,

Симферопольское – 0,494,

Счастливое – 1,095,

Партизанское – 0,496,

Чернореченское – 4,299.

Отмечено также, что ресурсы сильно иссякли в 2019-20 гг. Также истощение может продолжиться в 2021 г. Маловодие наблюдается даже после осадков и снега в январе.

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Многие населенные пункты Крыма получают воду по графику. В некоторых городах ночью уменьшают напор, в Евпатории нет горячей воды. В Симферополе, помимо почасовой подачи, вода течет желтого цвета и пахнет канализацией. В Севастополе объявлен режим повышенной готовности из-за водного кризиса.

Как известно, по больше части, водой Крым питал Днепр. Но после аннексии Северо-Крымский канал, по которому поступала днепровская вода, был перекрыт материковой Украиной.

Напомним, ранее мы писали, что району в центре Крыма грозит водный коллапс хуже, чем в Симферополе.

