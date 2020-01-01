"Вакцинация начнется в феврале": Шмыгаль заявил о безопасности прививок

К началу марта ожидаются крупные поставки COVID-препарата, заявил глава Кабмина.

COVID-вакцинация начнется в Украине в феврале. Вскоре страна получит первые 117 тыс доз безопасного и проверенного препарата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Читай также: Из-за COVID уже умерли более 23 тысяч украинцев

По словам главы Кабмина, в Украину будут доставлены прививки по программе COVAX в ближайшие несколько недель. Это будут вакцины Pfizer и BioNTech. Первыми их получат врачи, которые борются с коронавирусом.

“Вакцины от Pfizer/BioNTech – это только начало, и уже в феврале-в начале марта мы ожидаем гораздо большие поставки“, – заявил Шмыгаль.

Читай также: Минздрав разработал особый модуль иммунизации украинцев

Премьер-министр также отметил, что Украина получит только проверенные и безопасные препараты, которые прошли клинические испытания и были утверждены в других развитых странах.

“Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена эта возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации“, – написал он.

Ранее сообщалось, что Кремль подтвердил поставки российской COVID-вакцины на временно оккупированный Донбасс.