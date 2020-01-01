Рада требует от Кабмина быстрее внедрить электронные больничные

Депутаты приняли постановление, которым обязали правительство ускорить работу.

Верховная Рада приняла постановление “О мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности“. Как сообщает пресс-служба парламента, скорейшее введение электронных больничных поддержали 315 народных депутатов.

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Данным постановлением Верховная Рада дает Кабинету министров ряд поручений, направленных на внедрение в Украине Электронного реестра листков нетрудоспособности и разработку правил их выдачи.

В частности правительству поручено ускорить разработку и внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты и законодательство. Также Кабмин должен провести аудит средств, использованных на разработку новой системы больничных, и отчитаться перед Радой.

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Другим центральным органам исполнительной власти поручено разработать и утвердить свои нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения Электронного реестра листков нетрудоспособности и проконтролировать вопрос финансирования.

Напомним, Рада в сотни раз увеличила штрафы за пожарные нарушения. Размер штрафов за некоторые нарушения вырос в сто и более раз.