Медикам в учебных учреждениях доплатят за “риск для здоровья”

Повышение утверждено на уровне 20% от зарплаты.

Медикам украинских учебных учреждений будут доплачивать “за неподобающие условия труда” и “за повышенный риск для здоровья”.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 февраля, сообщается в Телеграм-канале министра образования Сергея Шкарлета.

Размер надбавок составит 20% от должностного оклада. Их намерены выплачивать до отмены карантина из-за эпидемии коронавируса. Насчитывать будут дополнительно к сумме утвержденной минималки.

Уточняется, что введение доплат для медработников образовательных учреждений инициировало МОН.

Медики в учебных учреждениях сегодня требуют социальной защиты и поддержки не меньше, чем педагоги или врачи, которые трудятся в больницах, - отметил Шкарлет.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал, отменят ли старшую школу.

