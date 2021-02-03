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“Слуга” внес в декларацию два миллиона, указав, что он их выиграл

Комментариев: 2
Что это за деньги и во что играл нардеп, не известно.
Максим Павлюк
Максим Павлюк
t.me/pavlovskynews/

Представитель фракции Слуга народа задекларировал “выигрышей” почти на 2 млн грн.

Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews.

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Уточняется, что речь идет о замглавы комитета по правоохранительной деятельности Максиме Павлюке. Он указал в налоговой декларации поступления, общая сумма которых составила 1 939 868 гривен.

Как депутат выиграл средства и во что он играл, не сообщается. Известно, что деньги поступали на счет “слуги” шестью разными платежами.

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В ведомостях указано, что средства сбрасывало в течение полугода шесть разных компаний. Однако СМИ выяснило, что фирмы держат одни и те же собственники. Кроме того, они значатся под одним юридическим адресом, разные только названия.

Телеграм-канал добавляет, что полгода назад Павлюк тоже регистрировал выигрыши - в лотерею. Тогда в декларации значилась сумма в 900 тыс. грн.

Нардеп сообщил о
Нардеп сообщил о "выигрыше"
t.me/pavlovskynews/

Нардеп сообщил о
Нардеп сообщил о "выигрыше"
t.me/pavlovskynews/

Напомним, ранее мы писали, что Рада в сотни раз увеличила штрафы за пожарные нарушения.

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Теги: выигрыш, декларация, Слуга народа, депутат, деньги
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Комментариев (2)
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Muzukant    03.02.2021, 15:34
Оценка:  +1
Muzukant
Сміх и гріх! Зявився ще один ігрок!
Путин-Xyйло    03.02.2021, 15:33
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Еще один Олежка Ляшко.
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