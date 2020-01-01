"Ситуация позволяет": Шмыгаль назвал сроки возвращения карантинных зон

Обстановка с коронавирусом в стране стабильная, она контролируется, заявил политик.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сроки возвращения карантинных зон. Решение будет принято в ближайшее время. Подробности политик сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Шмыгаля, эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Власти примут решение об установлении разных уровней безопасности в регионах, “зеленый“, “желтый“ и так далее, в ближайшие дни.

“Министерство охраны здоровья должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования“, – написал он.

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Премьер-министр отметил, что в стране наблюдается контролируемая и стабильная ситуация с COVID-19. Усиленный карантин был эффективным. Он позволил снизить загрузку на медсистему и разорвать “цепь заболеваемости“.

“Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находятся 18,3 тыс госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждения находились более 28 тыс людей с диагнозом или подозрением на COVID-19“, – объяснил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что глава Кабмина заявил о безопасности прививок от коронавируса.