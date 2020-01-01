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Кабмин отказался от части полномочий: кто их получил

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Правительство передало министерствам и ведомствам 55 своих полномочий.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/KabminUA/

Сегодня, 3 февраля, на заседании правительства приняли проект постановления о лишении Кабинета министров Украины несвойственных ему полномочий, сообщает "РБК-Украина". 55 полномочий передадут министерствам и ведомствам.

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Такой шаг должен усилить способность Кабмина к стратегическому планированию и формированию государственной политики. 

В частности, полномочия по принятию решения о передаче объектов из государственной в коммунальную собственность возлагаются на органы, уполномоченные управлять госимуществом, самоуправляемые организации.

Кабмин теперь не будет определять фонд оплаты труда работников местных госадминистраций и затраты на их содержание.

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Министерство культуры и информационной политики займется предоставлением разрешений на перемещение памятников национального значения, а Минздрав будет теперь утверждать правила маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений, рисунков и/или пиктограмм.

Ранее нардепы Верховной Рады приняли законопроект, который предусматривает усиление наказания за нарушение правил пожарной безопасности. За такое правонарушение штраф увеличили до 6 тысяч гривен.

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Теги: правительство, Кабинет министров, полномочия
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