Минкульт попросит YouTube закрыть страницы заблокированных ТВ-каналов
Минкульт попросит YouTube закрыть страницы ТВ-каналов, которые были заблокированы в Украине решением СНБО. Об заявил глава министерства Александр Ткаченко.
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По его словам, телеканалы представляют информационную угрозу нацбезопасности Украины через эфирные, спутниковые и интернет-трансляции в том числе. Политик отметил, что каналы являются не СМИ, или обычными вещателями, а частью пропагандистской войны России против Украины.
Ткаченко также осведомлен, что у YouTube есть своя политика по закрытию страниц.
“…но я уверен – популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент“, – написал он.
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Ранее сообщалось, что у Зеленского опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов.