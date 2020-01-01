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Минкульт попросит YouTube закрыть страницы заблокированных ТВ-каналов

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Телеканалы угрожают безопасности Украины через интернет-трансляции, заявил министр.
Минкульт попросит YouTube закрыть страницы заблокированных ТВ-каналов
Минкульт попросит YouTube закрыть страницы заблокированных ТВ-каналов
УНИАН

Минкульт попросит YouTube закрыть страницы ТВ-каналов, которые были заблокированы в Украине решением СНБО. Об заявил глава министерства Александр Ткаченко.

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По его словам, телеканалы представляют информационную угрозу нацбезопасности Украины через эфирные, спутниковые и интернет-трансляции в том числе. Политик отметил, что каналы являются не СМИ, или обычными вещателями, а частью пропагандистской войны России против Украины.

Ткаченко также осведомлен, что у YouTube есть своя политика по закрытию страниц.

“…но я уверен – популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент“, – написал он.

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Ранее сообщалось, что у Зеленского опровергли давление на СМИ и объяснили блокировку каналов.

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Теги: Минкульт, каналы, YouTube, блокировка, Россия
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