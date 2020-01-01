На Киевщине вторую неделю фиксируются странные детские суициды

В соцсетях предполагают, что дети могли стать жертвами интернет-игры.

В Киеве и регионе за две последние недели пытались свести счеты с жизнью пятеро детей. Четыре случая закончилось летальным исходом.

Об этом сообщает Киев media.

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Так, в Голосеевском районе 19 января упал с 15 этажа 12-летний школьник. В Броварах 26 января выпал 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел – тоже с 15-го этажа. Хотя по возрасту он уже считается совершеннолетним, но все равно еще очень юный.

В поселке Чайки с 15 этажа 28 января выпал 10-летний мальчик. Перед суицидом малыш сложил под окном ранец, снял обувь и курточку.

На ул. Орловской в Киеве 1 февраля выбросилась с 5-го этажа 16-летняя девочка. Предварительно установлено, что накануне она поссорилась с парнем. Школьница осталась жива, она в больнице.

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Также еще одно самоубийство произошло в Киеве на ул. Максимовича. Там 2 февраля 14-летняя школьница выпрыгнула с 17-го этажа. Она прыгала с балкона, оставив рядом сумку и телефон.

Причины каждого самоубийства оперативники выясняют по отдельности. В то же время пользователи соцсетей уже успели их связать. Люди предполагают, что дети могли стать жертвами какой-то новой интернет-игры вроде Синего кита, целью которой является доведение до самоубийства.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе ребенок упал с 19 этажа, в полиции рассказали подробности.

