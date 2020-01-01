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Минюст на платных камерах СИЗО заработал уже 2,2 млн грн

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На эти деньги ремонтируют обычные камеры.
Отремонтированная обычная камера в СИЗО
Отремонтированная обычная камера в СИЗО
Фейсбук Денис Малюська

Министерство юстиции получило более 2,2 млн грн от аренды платных камер в СИЗО. Об этом в интервью “Украинскому радио“ рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает “УНН“.

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По его словам, Минюст уже заработал больше, чем потратил на оборудование платных камер в следственных изоляторах.

Малюська отметил, что платных камер в украинских СИЗО, в том числе в Киевском, будет значительно больше, чем сейчас. На полученные деньги по-прежнему будут ремонтировать обычные камеры.

Министр заявил, что через несколько лет Киевское СИЗО по комфортности можно будет сравнить с европейским следственным изолятором среднего уровня.

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Ранее Денис Малюська сообщил, что в 2021 году будет создан комплексный рейтинг украинских тюрем. Кроме того, в текущем году Минюст планирует продать четыре тюрьмы, а вместо них построить новые СИЗО.

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Теги: Министерство юстиции, камеры, СИЗО, Денис Малюська
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