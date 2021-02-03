В Киеве будет парад с военной техникой: Зеленский рассказал, когда

К 30-той годовщине Независимости Украины запланирован военный парад.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского.

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Уточняется, что в Киеве в праздновании задействуют военную технику. По предварительным данным гаранта, парад состоится 24 августа.

Кроме того, планируется еще ряд мероприятий, в частности, конференции, массовые гуляния. А вечером украинцев ждет праздничный концерт.

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Также президент анонсировал приезд партнеров и друзей Украины из-за рубежа. К примеру, ожидается, что праздник посетят лидеры ряда иностранных государств.

К слову, как известно, до этого при Зеленском парадов с техникой в Киеве на День Независимости не проходило.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба оценил статус особого партнерства Украины вне НАТО.

