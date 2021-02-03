В Киеве будет парад с военной техникой: Зеленский рассказал, когда
К 30-той годовщине Независимости Украины запланирован военный парад.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Владимира Зеленского.
Читай также: Зеленский поздравил с 50-летием Рамсарской конвенции: Что за праздник
Уточняется, что в Киеве в праздновании задействуют военную технику. По предварительным данным гаранта, парад состоится 24 августа.
Кроме того, планируется еще ряд мероприятий, в частности, конференции, массовые гуляния. А вечером украинцев ждет праздничный концерт.
Читай также: Зеленский ввел санкции против трех телеканалов
Также президент анонсировал приезд партнеров и друзей Украины из-за рубежа. К примеру, ожидается, что праздник посетят лидеры ряда иностранных государств.
К слову, как известно, до этого при Зеленском парадов с техникой в Киеве на День Независимости не проходило.
Напомним, ранее мы писали, что Кулеба оценил статус особого партнерства Украины вне НАТО.