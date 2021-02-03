Судью Вовка принудительно доставят в суд

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка принудительно доставят в суд. Такое решение принял сегодня Высший антикоррупционный суд, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис.

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В суде Павлу Вовку, которого подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти, изберут меру пресечения.

Решение о принудительном приводе Вовка в суд принято в связи с тем, что он сегодня, 3 февраля, не явился на судебное заседание, хотя был поставлен в известность.

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Председателю ОАСК сообщили о подозрении в совершении преступления летом 2020 года. Вместе с ним в попытке захвата государственной власти подозревают еще шестерых судей Окружного админсуда Киева, а также руководителя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка.

Ранее сообщалось, что Павел Вовк не явился на заседание ВАКС 22 октября 2020 года.