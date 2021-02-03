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Америка поддержала блокировку трех украинских каналов

Комментариев: 1
Позицию выразило посольство США в Украине.
Посольство США
Посольство США
wikipedia.org/wiki

Посольство США в Украине выступило в поддержку санкций СНБО в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Об этом диппредставительство написало в Твиттере 3 февраля.

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Американские дипломаты считают, что ресурсы, вещание которых прекратили, действуют в интересах России. Как отметило посольство, РФ через эти каналы пытается пагубно влиять на информационное пространство Украины.

В то же время запрет на работу СМИ Америка назвала противодействием злонамеренному влиянию соседней страны.

США поддерживают усилия, которые Украина приложила в целях защиты суверенитета и территориальной целостности, действуя в рамках украинского законодательства. Нам всем нужно объединиться, чтобы пресечь попытки дезинформировать общество, используя информацию, как оружие в войне против суверенных государств, - отмечено в публикации.

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Как известно, вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что против депутата ОПЗЖ Тараса Козака будут введены санкции. Также по указу президента была остановлена работа трех телеканалов, принадлежащих Козаку. Прекратившие вещание СМИ считают, что это политическая расправа.

Напомним, ранее санкции против трех каналов поддержал Евросоюз.

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Теги: США, каналы, телеканалы, блокировка, запрет, санкции
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Комментариев (1)
Виктор    03.02.2021, 17:26
Оценка:  0
Виктор
Щось не чути білоруського таракана.
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