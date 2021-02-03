Америка поддержала блокировку трех украинских каналов

Позицию выразило посольство США в Украине.

Посольство США в Украине выступило в поддержку санкций СНБО в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Об этом диппредставительство написало в Твиттере 3 февраля.

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Американские дипломаты считают, что ресурсы, вещание которых прекратили, действуют в интересах России. Как отметило посольство, РФ через эти каналы пытается пагубно влиять на информационное пространство Украины.

В то же время запрет на работу СМИ Америка назвала противодействием злонамеренному влиянию соседней страны.

США поддерживают усилия, которые Украина приложила в целях защиты суверенитета и территориальной целостности, действуя в рамках украинского законодательства. Нам всем нужно объединиться, чтобы пресечь попытки дезинформировать общество, используя информацию, как оружие в войне против суверенных государств, - отмечено в публикации.

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Как известно, вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что против депутата ОПЗЖ Тараса Козака будут введены санкции. Также по указу президента была остановлена работа трех телеканалов, принадлежащих Козаку. Прекратившие вещание СМИ считают, что это политическая расправа.

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора 🇺🇦 на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 3, 2021

Напомним, ранее санкции против трех каналов поддержал Евросоюз.