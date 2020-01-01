Под Херсоном двоих мужчин зарубили топором

Полиция выясняет обстоятельства смерти и устанавливает личность убийцы двух человек.

Полицейские ищут убийцу двух человек facebook.com/khersonpolice.official

В Геническом районе Херсонской области полицейские устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, которых зарубили топором. Об этом информирует пресс-служба херсонской полиции.

Читай также: На Львовщине мужчину пытали топором из-за 700 грн и телефона

“Вчера около 17:45 в Единый центр 102 полиции области поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в Геническом районе обнаружены тела двух мужчин с телесными повреждениями. Полицейские работают над установлением личности преступника“, - говорится в сообщении.

Установлено, что тела погибших нашла хозяйка дома, 48-летний сын которой проживал вместе с 40-летним товарищем в помещении летней кухни. В течение дня женщина не видела своего сына, поэтому решила проведать его. В помещении женщина увидела тела мужчин с телесными повреждениями и вызвала полицию.

Читай также: В Мариуполе мужчина топором убил своего знакомого

На месте работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции и оперативники из областного главка полиции. Правоохранители провели тщательный осмотр места преступления и отработали прилегающую территорию с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Оперативниками установлено, что телесные повреждения были нанесены топором. Полицейские изъяли вероятные орудия преступления, тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, поджигатель “Эпицентра“ в Николаевской области напал на охранников с топором.