В сети показали видео, как в Днепре подрались участники ДТП

Чтобы унять конфликтующие стороны, вызвали патрульных.

В Днепре после ДТП подрались водители dp.informator.ua

Инцидент произошел на углу просп. Яворницкого и ул. Фабра в Днепре. Там после ДТП подрались водители.

Об этом сообщил Информатор, показав видео.

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Уточняется, что столкнулись Фольксваген и Рено. На кадрах видно, что Фольксваген поворачивал со своей полосы, а Рено перестраивался в его ряд.

В итоге водитель Рено зацепил едущий рядом автомобиль. После этого, как отмечают свидетели, виновник аварии вышел из машины и устроил разборки. Они с женщиной-пассажиром напали на оппонента, оскорбляли и распылили в его сторону баллончик.

На место вызвали патрульную полицию. В участок никого не забирали, водители помирились на дороге.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье водитель маршрутки влетел в столб, пострадали люди.

