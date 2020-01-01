Также выплаты направлены на бойцов, которые получили инвалидность.

Кабмин выделил почти 14 млн на помощь семьям погибших в АТО солдат Кабинет министров / Facebook

Кабмин выделил почти 14 млн грн на помощь семьям солдат, которые погибли во время АТО. Проект был принят на заседании в среду, 3 февраля.

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Одноразовая помощь будет также выплачена бойцам, получившим во время операции инвалидность. Деньги получат члены семей трех солдат и 21 военный. Сумма будет передана Министерству по делам ветеранов.

Кабмин обязал министерство до 15 марта создать отчет о том, как были использованы выделенные деньги.

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Стоит отметить, что с начала 2020 года государство выделило более 133 млн грн для финансовой помощи пострадавшим в ходе АТО. Деньги выделяют на основании созданных списков. Утверждением документов занимается Межведомственная комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

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