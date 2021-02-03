На Донбассе пять собак застряли в море на льдине
Животных девять часов спасали сотрудники мэрии.
Инцидент произошел в Мариуполе Донецкой области. Там пять собак бегали по замерзшему Азовскому морю. В итоге они провалились и застряли во льду возле кафе Санта-Барбара.
Об этом сообщает телеканал ТV7 Мариуполь.
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Выбраться сами обратно на берег животные не смогли. Они оказались в ловушке на льдине в 300 метрах от суши.
Вызволять собак отправились спасатели местного горсовета. Им понадобилось девять часов, чтобы доставить пленников на берег с помощью резиновой лодки.
В сети появилось видео спасательной операции. Один из роликов выложил блогер Вячеслав Твердохлеб.
Напомним, ранее мы писали, что в Канаде фиксируют случаи передозировки наркотиками у собак.