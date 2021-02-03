Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский назначил срочную проверку боеготовности войск на Донбассе

Комментариев: 3
По результатам проверки обещают сделать надлежащие выводы.
Зеленский проверяет боеготовность армии в зоне конфликта
Зеленский проверяет боеготовность армии в зоне конфликта
president.gov.ua

По поручению президента Владимира Зеленского началась инспекционная проверка войск, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы государства, проверяется готовность к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ.

Читай также: Прокуратура расследует вовлечение детей в военный конфликт на Донбассе

Отмечается, что проведение проверки утверждено распоряжением президента № 12 от 1 февраля 2021 года. А уже 2 февраля проверка началась.

Основной целью инспекции является изучение готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению. Также проверяется эффективности мер, которые принимает руководство Министерства обороны, ВСУ и других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена ​​на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач, - подчеркнули в пресс-службе Офиса президента.

Читай также: В ТКГ объяснили, почему Киев не заявляет о срыве перемирия на Донбассе

К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса Президента Украины, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По результатам проверки будет подготовлен доклад Президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Напомним, РФ на Донбассе нанесла Украине 120 млрд долларов ущерба. Такое заявление сделал вице-премьер Алексей Резников.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, ВСУ, Минобороны, Зеленский, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 18:00
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Сегодня Буба просто зверь! Мокшанские помойки закрыл, теперь армию активирует. Вот что значит один звонок Блинкена!
Woodbrother    03.02.2021, 18:34
Оценка:  +3
Woodbrother
Может бубочку подменили ?
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 18:49
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Скорее, что-то пообещали или чем-то пригрозили
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь