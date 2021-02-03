Зеленский назначил срочную проверку боеготовности войск на Донбассе

По результатам проверки обещают сделать надлежащие выводы.

По поручению президента Владимира Зеленского началась инспекционная проверка войск, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Как сообщает пресс-служба главы государства, проверяется готовность к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ.

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Отмечается, что проведение проверки утверждено распоряжением президента № 12 от 1 февраля 2021 года. А уже 2 февраля проверка началась.

Основной целью инспекции является изучение готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению. Также проверяется эффективности мер, которые принимает руководство Министерства обороны, ВСУ и других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена ​​на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач, - подчеркнули в пресс-службе Офиса президента.

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К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса Президента Украины, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По результатам проверки будет подготовлен доклад Президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Напомним, РФ на Донбассе нанесла Украине 120 млрд долларов ущерба. Такое заявление сделал вице-премьер Алексей Резников.