Населенный пункт находится на Донбассе.

В Раде поддержали переименование украинского поселка в Нью-Йорк Кадр из видео

В Украине может появиться свой Нью-Йорк. Власти хотят так переименовать один из поселков. Инициативу уже поддержал комитет Верховной Рады по вопросам и организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Подробности также сообщил член комитета Виталий Безгин.

Читай также: На Донбассе пять собак застряли в море на льдине

Поселок Новгородское, который хотят переименовать в Нью-Йорк, находится в Донецкой области, всего в 38 км от временно оккупированного Донецка.

Во время обсуждения данного предложения члены комитета отметили, что Нью-Йорк является историческим названием населенного пункта. Оно использовалось до 1951 года. А впервые украинский Нью-Йорк появился на картах в 1846 году. Название поселка изменил Президиум Верховного совета РСФСР.

“До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского на Нью-Йорк“, – заявил Виталий Безгин.

Читай также: В Киеве 4-летняя девочка предотвратила пожар: Ее наградили орденом

Примечательно, что во время заседания комитета было отмечено, что переименование населенного пункта поддерживает Институт национальной памяти.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада потребовала от Кабмина быстрее внедрить электронные больничные.