Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде поддержали переименование украинского поселка в Нью-Йорк

Комментариев: 2
Населенный пункт находится на Донбассе.
В Раде поддержали переименование украинского поселка в Нью-Йорк
В Раде поддержали переименование украинского поселка в Нью-Йорк
Кадр из видео

В Украине может появиться свой Нью-Йорк. Власти хотят так переименовать один из поселков. Инициативу уже поддержал комитет Верховной Рады по вопросам и организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Подробности также сообщил член комитета Виталий Безгин.

Читай также: На Донбассе пять собак застряли в море на льдине

Поселок Новгородское, который хотят переименовать в Нью-Йорк, находится в Донецкой области, всего в 38 км от временно оккупированного Донецка.

Во время обсуждения данного предложения члены комитета отметили, что Нью-Йорк является историческим названием населенного пункта. Оно использовалось до 1951 года. А впервые украинский Нью-Йорк появился на картах в 1846 году. Название поселка изменил Президиум Верховного совета РСФСР.

“До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского на Нью-Йорк“, – заявил Виталий Безгин.

Читай также: В Киеве 4-летняя девочка предотвратила пожар: Ее наградили орденом

Примечательно, что во время заседания комитета было отмечено, что переименование населенного пункта поддерживает Институт национальной памяти.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада потребовала от Кабмина быстрее внедрить электронные больничные.

Поделись:
Теги: Донбасс, поселок, Донецкая область, Нью-Йорк, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Сергей Евгеньеви    03.02.2021, 18:47
Оценка:  -24
Сергей Евгеньеви
В Украине действительно был Нью Йорк. Кто-то из русских или украинских писателей 19 века писал - в Нью Йорк я ехал на волах.
Сергей Евгеньеви    03.02.2021, 18:51
Оценка:  -24
Сергей Евгеньеви
Странная реакция.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь