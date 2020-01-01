Carlsberg Ukraine предлагает изменить свои привычки ради лучшего будущего

Компания Carlsberg Ukraine представляет календарь «устойчивых привычек», который поможет вести более сознательную, экологическую и ресурсосберегающую жизнь. Простые советы легко изменят «устоявшиеся» привычки на «устойчивые», то есть те, которые позитивно влияют на жизнь планеты.

Переходи по ссылке , выбирай платформу (Google, IOS, OUTLOOK) и синхронизируй его со своим календарем. Ежемесячно ты сможешь получать несколько полезных привычек и понимать, как именно твои действия влияют на окружающую среду. Carlsberg Ukraine в календаре дает людям четкий набор советов, которые легко использовать в повседневной жизни. Например, делать свои покупки ответственно – покупать только те вещи, в которых действительно нуждаешься. Отказаться от одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов и не выкидывать мусор куда попало. Переходить на цифровые технологии, что даст возможность использовать меньше бумаги и сохранить леса.

Календарь создан на основе 17-ти Глобальных целей ООН. Они охватывают период до 2030 года и нацелены на такие сферы как климатические изменения, экономическое неравенство, инновации, разумное потребление, мир, справедливость и другие. Каждый месяц календаря соответствует одной или двум Целям устойчивого развития. Разработкой проекта занималось креативное агентство MAKE SENSE.

Со своей стороны, компания Carlsberg Ukraine еще с 2016 года работает над достижением Целей устойчивого развития в Украине. В компании внедрена глобальная программа устойчивого развития «ЦЕЛЬ 4НОЛЯ: вместе ради будущего»: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потерь воды, НОЛЬ безответственного потребления, НОЛЬ несчастных случаев.

Изменения начинаются с каждого из нас и даже маленькие действия приводят к большим результатам. Поэтому меняйте свои «устоявшиеся» привычки на «устойчивые» ради лучшего завтра.

Carlsberg Ukraine пропонує змінити звички заради кращого майбутнього

Компанія Carlsberg Ukraine презентує календар «сталих звичок», який може допомогти розпочати вести більш свідоме, екологічне та ресурсозберігаюче життя. Прості поради, що легко змінять твої «старі» звички на «сталі», тобто ті що будуть набагато краще впливати на життя планети.

Заходь за посиланням, обирай платформу (Google, IOS, OUTLOOK) та синхронізуй його зі своїм календарем. Кожного місяця ти зможеш набувати декілька корисних звичок і розуміти як саме твої дії впливають на навколишнє середовище. Carlsberg Ukraine у календарі дає людям чіткий набір порад, які легко виконувати в повсякденному житті. Зокрема, робити свої покупки відповідально -тільки ті речі, яких ми насправді потребуємо. Відмовитися від одноразового посуду і поліетиленових пакетів, а ще не викидати сміття абикуди. Переходити на цифрові технології, що дасть змогу використовувати менше паперу і зберегти ліси.

Календар створено на основі 17-ти Глобальних цілей ООН Вони охоплюють період до 2030 року і спрямовані на такі сфери як кліматичні зміни, економічна нерівність, інновації, стале споживання, мир і справедливість та інші. Кожен місяць календаря відповідає одній або двом Цілям сталого розвитку. Розробкою проекту займалось креативне агентство MAKE SENSE.

Зі свого боку компанія Carlsberg Ukraine ще з 2016 року працює над досягненням Цілей сталого розвитку в Україні. В компанії впроваджена глобальна програма зі сталого розвитку «ЦІЛЬ 4НУЛІ: разом заради майбутнього»: НУЛЬ вуглецевого сліду, НУЛЬ втрат води, НУЛЬ безвідповідального споживання і НУЛЬ нещасних випадків.

Але зміни починаються з кожного з нас і навіть маленькі дії призводять до великих результатів. Тому змінюйте свої старі звички на сталі заради кращого завтра.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине