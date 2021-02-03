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Аваков призвал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью

Комментариев: 3
Так он отреагировал на запрет трех телеканалов.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
facebook.com/arsen.avakov.1/

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя закрытие телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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По его словам, СНБО, принимая решение о закрытии трех телеканалов, исходил из того, что они ведут антиукраинскую деятельность на средства России, которая является государством-агрессором.

Поэтому Аваков считает, что речь в данном случае не идет о свободе слова, и не нужно это путать с "антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора".

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Ранее президент Владимир Зеленский назвал решение о блокировке телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" - борьбой за правду в условиях информационной войны. 

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает заблокированные телеканалы пропагандистской машиной. Они были косвенно профинансированы Россией.

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Теги: Арсен Аваков, телеканалы, закрытие
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 18:14
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
От, блин! Буквально за день все зеленюки срочно стали украинскими патриотами. Что случилось?
Woodbrother    03.02.2021, 18:32
Оценка:  +3
Woodbrother
Непонятно что, но приятно.
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 18:43
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Есть теория. 1) Буба в интервью Axios спрашивает у Джо, почему Украина до сих по не в НАТО; 2) После этого Блинкен звонит Кулебе; 3) После этого Буба резко становится украинским патриотом. Совпадение?
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