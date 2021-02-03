Аваков призвал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью

Так он отреагировал на запрет трех телеканалов.

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя закрытие телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", посоветовал не путать свободу слова с антиукраинской деятельностью. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Читай также: Мендель о блокировке каналов: Забыли о журналистских стандартах

По его словам, СНБО, принимая решение о закрытии трех телеканалов, исходил из того, что они ведут антиукраинскую деятельность на средства России, которая является государством-агрессором.

Поэтому Аваков считает, что речь в данном случае не идет о свободе слова, и не нужно это путать с "антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора".

Читай также: Медведчук ответил на блокировку телеканалов

Ранее президент Владимир Зеленский назвал решение о блокировке телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" - борьбой за правду в условиях информационной войны.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает заблокированные телеканалы пропагандистской машиной. Они были косвенно профинансированы Россией.