СНБО: Каналы занимались информационным терроризмом

Попавшие под санкции телеканалы занимались "информационным терроризмом", утверждает Данилов.

Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что санкции против телеканалов ввели из-за "информационного терроризма". Данным вопросом занимались с момента его прихода на должность в 2019 году.

"С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается", - сказал Данилов.

По его словам, деятельность каналов 112-й, Zik и NewsOne могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе.

"Что касается закрытия каналов и введения санкций. Я в Луганске собственными глазами с 1994 года видел ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и мы видим последствия того, что сегодня там происходит. Мы не можем допустить того, чтобы это происходило по всей стране", - отметил глава СНБО.

При этом Данилов отметил, что часть документов по данному делу - засекречены. А телеканалы могут обжаловать решение в суде.

"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.

Кроме того, он прокомментировал информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе.

"Если люди видели документы, о которых идет речь, то нужно понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то еще другое - это все предположение и может не совсем отвечать действительности. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб", - отметил он.

Также ситуацию прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. "Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - заявил он.

"Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины", - добавил он.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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