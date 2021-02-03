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СНБО: Каналы занимались информационным терроризмом

Комментариев: 9
Попавшие под санкции телеканалы занимались "информационным терроризмом", утверждает Данилов.
СНБО как и СБУ отказывается обнародовать документы по принятому решению
СНБО как и СБУ отказывается обнародовать документы по принятому решению
СНБО

Глава СНБО Алексей Данилов заявляет, что санкции против телеканалов ввели из-за "информационного терроризма". Данным вопросом занимались с момента его прихода на должность в 2019 году.

"С октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение. И если кто-то считает, что это можно сделать за один день, глубоко ошибается", - сказал Данилов.

По его словам, деятельность каналов 112-й, Zik и NewsOne могла потенциально привести к ситуации, которая сложилась на Донбассе.

"Что касается закрытия каналов и введения санкций. Я в Луганске собственными глазами с 1994 года видел ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и мы видим последствия того, что сегодня там происходит. Мы не можем допустить того, чтобы это происходило по всей стране", - отметил глава СНБО.

При этом Данилов отметил, что часть документов по данному делу - засекречены. А телеканалы могут обжаловать решение в суде.

"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.

Кроме того, он прокомментировал информация о возможном бизнесе нардепа Тараса Козака на оккупированном Донбассе.

"Если люди видели документы, о которых идет речь, то нужно понимать, что они имели соответствующий допуск к этим документам. Сейчас предположение … уголь или что-то еще другое - это все предположение и может не совсем отвечать действительности. Мы пользуемся информацией соответствующих спецслужб", - отметил он.

Также ситуацию прокомментировал глава МВД Арсен Аваков. "Материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими", - заявил он.

"Министерство внутренних дел, как орган власти, в том числе отвечающий за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины", - добавил он.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

 

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Теги: Свобода слова, СНБО, телеканалы, санкции, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 18:53
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
а вот интересно, кто этот 1 экземпляр, который на заседании РНБО голосовал против?
Р_И_К    03.02.2021, 18:49
Оценка:  +1
Р_И_К
Рог, як ся маєш? Ахахахахахаха
ktrvbcffer    03.02.2021, 18:34
Оценка:  -26
ktrvbcffer
Сайт Strana.ua пишет:"Точно так же у Зеленского можно отнять"Квартал 95".Юристы об отключении трёх телеканалов.Опрос"Страны&quo t;.
WTF2wtf    03.02.2021, 18:36
Оценка:  +3
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-УкраинаЦэБурунди,
тебе стабильно нахyй,
шизоидное быдло-украинофоб на содержании военных преступников из раши ...
Shiko    03.02.2021, 18:48
Оценка:  +3
Shiko
Кстати, помойку страна.юа тоже неплохо бы прикрыть)
Woodbrother    03.02.2021, 18:33
Оценка:  +4
Woodbrother
Давно пора было закрыть кремлевскую пропаганду. Любая цивилизованная страна должна заботится о своей информационной безопасности.
ktrvbcffer    03.02.2021, 18:26
Оценка:  -25
ktrvbcffer
Если у гражданина Данилова есть доказательства того что он говорит,пусть он их предоставит,а не визжит мимо.Санкции против Козака за финансирование терроризма?Правда?А подозрение ему вручили?Уголовное дело на него завели?Ничего,Верховный Суд во всём разберётся.)))))
WTF2wtf    03.02.2021, 18:34
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ты не устало скакать тут постоянно,
контуженое говнометко оккупантов из раши???
WTF2wtf    03.02.2021, 18:38
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ихтамнет, танки из шахт ... конченое быдло оккупантов, обязанное хавать эти дебильные высеры кремлевского главы оккупантов
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