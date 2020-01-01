Буллинг на Херсонщине: к матери 11-летнего школьника применили статью

Мальчик систематически издевается над одноклассниками и не слушается учителей.

В Херсонской области полицейские составили протокол о буллинге на мать 11-летнего школьника, который издевался над одноклассником. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Происшествие произошло в одной из школ Бериславского района. Перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю, после чего женщина позвонила в полицию. Ювенальный полицейский проверил информацию, пообщался с учениками и педагогами. Факт буллинга подтвердился.

Выяснилось, что потерпевший мальчик систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассника. Впоследствии это подтвердили ученики класса. А учителя объяснили, что этот одноклассник агрессивно ведет себя со всеми детьми, на замечания учителей и матери не реагирует, женщина не может повлиять на сына.

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Несовершеннолетний обидчик постоянно словесно унижал одноклассника, сбрасывал его вещи с парты, толкал и угрожал избить.

В отношении матери обидчика был составлен административный протокол по ч.3 ст.173-4 “Буллинг (травля) участника образовательного процесса“ Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С мальчиком ювенальный полицейский провел профилактическую работу. После рассмотрения дела в суде мать обидчика должна будет заплатить штраф.

Напомним, на Закарпатье четверо старших подростков избили 12-летнюю девочку. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.