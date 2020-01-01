В Украине вырос объем безналичных платежей

Большинство платежей в 2020 году отправили через Систему электронных платежей банки Украины и их филиалы. В среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн.

В Украине в прошлом году через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) проведено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на 38% больше по сумме, чем годом ранее (384 млн начальных платежей на сумму почти 33 трлн грн соответственно). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В среднем за день в СЭП в течение прошлого года обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 178 млрд грн. Одновременно потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что большинство начальных платежей в 2020 году отправили в системе украинские банки и их филиалы - 94% от их общего количества.

Так, по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн - 49%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 47%;

от 100 тыс. грн и больше - 4%;

По сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:

до 1 тыс. грн - меньше 1%

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 5%

от 100 тыс. грн и больше - 95%.

СЭП обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП состоянию на 1 января 2021 года были 74 банка, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

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