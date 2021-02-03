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Украина получит COVID-вакцину одновременно с Руандой и Бутаном

Комментариев: 1
Украина в промежуточном прогнозе распространения вакцин от COVID-19 находится среди первых в очереди.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Украина стала одной из 18 стран, которые первыми получат партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Первой в Украину поступит партия вакцины Pfizer/Biontech. Об этом сообщила организация ЮНИСЕФ.

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Вместе с Украиной партию вакцины Pfizer/Biontech первыми получат Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Западный берег Иордана и Газа.

Согласно промежуточному плану распределения вакцин, который обнародовал COVAX, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и может рассчитывать на 2 215 200 доз COVID-вакцины от AstraZeneca.

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Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что вакцинация начнется в феврале. К началу марта ожидаются крупные поставки COVID-препарата.

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Теги: вакцина, коронавирус, ЮНИСЕФ
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Комментариев (1)
ptt_fever    03.02.2021, 18:50
Оценка:  -22
ptt_fever
это не удивляет , свое место.
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