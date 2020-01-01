Данилов о блокировке каналов: "На основании секретной информации"
Глава СНБО Алексей Данилов прокомментировал блокировку трех телеканалов, а также ограничительные меры, введенные в отношении депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Ведомство получило документы с доказательствами от СБУ. Подробности Данилов рассказал на брифинге.
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По словам политика, санкции были введены на основании обращения депутатов Верховной Рады и секретной информации из государства-агрессора.
“Часть этих документов является секретной. Речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которые на сегодняшний день совершает агрессивные планы в отношении нашей страны. Государство, которое захватило Крым, государство, которое захватило часть Донецкой и Луганской областей“, – рассказал он.
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Данилов также отметил, что в данном случае речь не идет о свободе слова. Речь идет об информационном терроризме в отношении к Украины. Для введения санкций украинские службы и разведка собрали все необходимые доказательства.
“Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство“, – подытожил глава СНБО.
Ранее сообщалось, что США поддержала блокировку трех украинских каналов.