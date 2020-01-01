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Данилов: Под санкции могут попасть другие каналы

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Запрет телеканалов 112, NewsOne и ZIK еще не конец, говорит глава СНБО. "Таких каналов очень много".
Власти могут отключить и другие телеканалы
Власти могут отключить и другие телеканалы
t.me/pavlovskynews

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что под санкции могут попасть больше телеканалов с "антиукраинской повесткой". Об этом он заявил на брифинге в среду, 3 февраля.

"Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование", - сказал он.

Данилов добавил, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.

Говоря об уже веденных санкциях в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK, глава СНБО сказал: "Для того, чтобы принять такое решение, нам нужны были соответствующие документы. Не нам, а службам соответствующих наших разведок, соответствующих наших специализированных служб, которые получают из бюджета за это деньги и которые отрабатываются на пользу нашего государства. Как только появились все эти основания, мы сразу же провели заседание Совета нацбезопасности и обороны и проголосовали".

Он заявил, что все "происходит в рамках закона и в рамках действующей нашей Конституции" и отметил, что "речь не идет о свободе слова – речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране".

Напомним, попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой". Сейчас они работают в YouTube, но Минкульт намерен обратиться к платформе с просьбой их запретить и там.

 

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Теги: СНБО, телеканалы, санкции, телеканал, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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