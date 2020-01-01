Боевики обстреляли позиции ООС из гранатомета

Режим тишины был нарушен один раз.

3 февраля, в среду, боевики обстреляли позиции ООС. Украина направила информацию в ОБСЕ. Подробности передает пресс-центр штаба ООС.

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В сообщении указывается, что нарушение режима тишины было зафиксировано неподалеку от Гнутово. Враг отрывал огонь по позициям украинских защитников один раз. Для обстрела он применил автоматический станковый гранатомет.

Украинская сторона СЦКК уже была уведомлена о факте нарушения режима прекращения огня. Ведомство также сообщило об этом ОБСЕ.

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Стоит отметить, что в результате вражеского обстрела ни одни украинский солдат не пострадал.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил срочную проверку боевой готовности войск на Донбассе.