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В Тернопольской психбольнице эпидемия COVID: заведение закрыли - СМИ

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Сейчас проводится расследование, чтобы найти причины массового заражения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил

В Тернопольской области произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице. Об этом сообщает местное издание “За Збручем“.

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По информации лабораторного центра, среди инфицированных COVID-19 подопечные и работники психбольницы. Заражение подтвердили у двух десятков человек.

Сейчас в заведении проводится расследование для определения источника распространения коронавируса. Заведение закрыто на карантин.

Напомним, Украина получит COVID-вакцину одновременно с Руандой и Бутаном. Украина в промежуточном прогнозе распространения вакцин от COVID-19 находится среди первых в очереди.

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Теги: коронавирус, больница, тернопольская область
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