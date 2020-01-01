В Тернопольской психбольнице эпидемия COVID: заведение закрыли - СМИ

Сейчас проводится расследование, чтобы найти причины массового заражения.

В Тернопольской области произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице. Об этом сообщает местное издание “За Збручем“.

Читай также: Шмыгаль назвал сроки возвращения карантинных зон

По информации лабораторного центра, среди инфицированных COVID-19 подопечные и работники психбольницы. Заражение подтвердили у двух десятков человек.

Сейчас в заведении проводится расследование для определения источника распространения коронавируса. Заведение закрыто на карантин.

Напомним, Украина получит COVID-вакцину одновременно с Руандой и Бутаном. Украина в промежуточном прогнозе распространения вакцин от COVID-19 находится среди первых в очереди.