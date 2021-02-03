Резников назвал условия для выборов на Донбассе

Между деоккупацией и выборами должно пройти несколько лет, а сами выборы могут проходить секторально.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что голосование за органы местной власти на территории ОРДЛО сможет состояться лишь через несколько лет после деоккупации. Об этом он заявил в интервью ЛБ.ua, которое было опубликовано в среду, 3 февраля.

Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия. В том числе, необходимо добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.

"Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что, возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.

"Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий", - добавил вице-премьер.

При этом на национальных выборах жители ОРДЛО смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся.

Также Резников оценил нанесенный ущерб на Донбассе, отметив, что любые цифры являются приблизительными, так как пока нельзя точно подсчитать, сколько госимущества осталось в ОРДЛО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet