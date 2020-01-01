Золотой язык, небоскребы, иконы и бусы: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 3 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 3 февраля.

В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр. На Закарпатье полицейские за взятки игнорировали домашнее насилие.

Ким Кардашьян показала снимки в стиле пин-ап. Мила Йовович умилила снимками подросших дочек.

Масштабные лесные пожары начались в Австралии. В Париже произошло наводнение, Сена вышла из берегов.

Жительницу Запорожья задержали за контрабанду икон в РФ. В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире. В Египте нашли мумию с золотым языком.

В Одессе обрушилась стена дома. У берегов США на затонувшем судне нашли сокровища на миллион долларов.

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