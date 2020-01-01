Золотой язык, небоскребы, иконы и бусы: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 3 февраля.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр. На Закарпатье полицейские за взятки игнорировали домашнее насилие.
Ким Кардашьян показала снимки в стиле пин-ап. Мила Йовович умилила снимками подросших дочек.
Масштабные лесные пожары начались в Австралии. В Париже произошло наводнение, Сена вышла из берегов.
Жительницу Запорожья задержали за контрабанду икон в РФ. В Австралии построят самый узкий небоскреб в мире. В Египте нашли мумию с золотым языком.
В Одессе обрушилась стена дома. У берегов США на затонувшем судне нашли сокровища на миллион долларов.
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