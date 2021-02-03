Что будет с россиянами в Крыму после деоккупации: Резников ответил

За время оккупации в Крым переселились сотни тысяч россиян.

Граждане России, которые незаконно переселились на территорию Крыма после его аннексии, будут иметь свободный выбор: остаться на полуострове или вернуться на свою историческую родину. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он отметил, что Украина не будет нарушать чьих-либо гуманитарных прав.

“У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение – вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией“, – сказал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ завезла в Крым не менее 500 тысяч россиян. Эта цифра может быть гораздо больше.