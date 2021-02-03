Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Что будет с россиянами в Крыму после деоккупации: Резников ответил

Комментариев: 5
За время оккупации в Крым переселились сотни тысяч россиян.
Алексей Резников
Алексей Резников
Фейсбук МинВОТ

Граждане России, которые незаконно переселились на территорию Крыма после его аннексии, будут иметь свободный выбор: остаться на полуострове или вернуться на свою историческую родину. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Читай также: Украина не будет использовать термин “коллаборант“ – Резников

Он отметил, что Украина не будет нарушать чьих-либо гуманитарных прав.

“У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение – вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией“, – сказал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ завезла в Крым не менее 500 тысяч россиян. Эта цифра может быть гораздо больше.

Поделись:
Теги: Крым, Россия, иностранцы, Резников
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    03.02.2021, 20:27
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
территория мертвая, отравленная узким духом. Нужны долгие годы, чтобы вытравить эту гнусную заразу. Впрочем, в 1954 году Украина вернула Крым в еще худшем состоянии.
fulminate    03.02.2021, 20:24
Оценка:  0
fulminate
Куда вернуться? Ху№ там плавал! Младенцев на мангал вместе со снегирями, мальчиков в трусиках распять.А тех, что постарше - в рабство. Каждому по два. На бабушек-инвалидов посмотрим отдельно. Можно по саунам возить...
Woodbrother    03.02.2021, 19:45
Оценка:  +8
Woodbrother
Все рассиане -переселенцы отправятся в кандалах на восстановление Донбасса. Это самое лучшее применение данного биоматериала.
WTF2wtf    03.02.2021, 19:57
Оценка:  +1
WTF2wtf
Наброс ниочем ... но путинские говнометы такое любят цитировать
Woodbrother    03.02.2021, 20:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Кто то должен будет компенсировать ущерб.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь