Ошибки в социсследованиях других компаний подтверждают объективность результатов "Соцмониторинга" - эксперт

Ошибки в социсследованиях других компаний подтверждают объективность результатов Центра «Социальный мониторинг». Об этом заявил политический эксперт Сергей Розенбаум:

«Совсем недавно я писал о январском исследовании «Социального мониторинга» - его результаты были примечательны тем, что социологам удалось найти максимально корректный подход к одному из наиболее непростых вопросов в таких исследованиях – на каких принципах формировать перечень политиков в вопросе о президентских выборах. Напомню, мудрое решение «Соцмониторинга» разводить представителей одной и той же политсилы по разным спискам привело к тому, что их результаты не пересекались, и избиратель получил наиболее объективную картину электоральных предпочтений (в самом деле, если на выборах от партии идет один кандидат, то зачем социологам включать скопом сразу нескольких представителей в один список).

И вот в качестве хорошей иллюстрации моей правоты подоспело свежее исследование КМИСа. В котором - как и в ряде более ранних исследований того же КМИСа и «Деминициатив» - снова в одном списке даны представители одной и той же партии – в данном случае это опять Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

И что же мы видим? После ознакомления с результатами КМИСа у читателей создается совершенно иное представление о возможном исходе выборов, поскольку во второй тур по версии КМИСа выходит совершенно другой политик. Вместо представителя «Оппозиционной платформы – За Жизнь» (Юрия Бойко и Виктора Медведчука, как в исследовании «Социального мониторинга») в исследовании КМИСа во второй тур может попасть Петр Порошенко.

Более того, чтобы совсем запутать избирателя, КМИС здесь же приводит вариант таблицы с одним представителем от ОПЗЖ. И в таком варианте уже он выходит во второй тур вместе с действующим президентом Украины. Так где же правда, КМИС?

Смущает и выбор экспертами КМИСа кандидата от ОПЗЖ. Официально партия никаких заявлений по поводу президентских выборов не делала, более того – ее представители говорят, что это вопрос отдельного обсуждения и согласования. И если КМИС дает вариант списка с Бойко, то почему не дает вариант списка с Медведчуком? Разве договоренность о производстве вакцины в Украине, снятие санкций с украинских предприятий, обсуждение мирного плана с парламентариями других стран – это недостаточный повод говорить о нем как о политике всеукраинского масштаба?»

«В итоге же получается такая картина: подход «Социального мониторинга» обеспечил однозначный прогноз в отношении второго тура (действующий президент против представителя ОПЗЖ) и обезопасил чистоту результатов (избежав ненужного дробления рейтингов). В случае в КМИСом – противоположная ситуация: кто выходит во второй тур - непонятно, сколько набирает тот или иной политико – тоже совершенно неочевидно. На всякий случай, привожу еще раз результаты «Социального мониторинга», которые считаю наиболее объективными» - отметил эксперт.