В Раде готовят закон об отзыве нардепов

В перечню оснований для отзыва депутата хотят добавить прогулы. Сейчас нардепов можно отозвать за приговор по уголовному делу.

В Раде разрабатывают законопроект об отзыве народных депутатов, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью ЛБ.UA.

"Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего, это законопроекты, касающиеся местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются "recalls": мы хотим дать народу возможность отозвать народных депутатов Украины", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что для появления возможности отзыва нардепов нужно внести определенные изменения в Конституцию. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу, в частности, "кнопкодавство", а президент Владимир Зеленский хочет внести в этот список еще и прогулы.

Стефанчук также рассказал, что проектов законов в сферах европейской и евроатлантической интеграции, требующих первоочередного рассмотрения Верховной Радой, насчитывается почти 40: 26 готовы к первому чтению, три – ко второму, восемь требуют доработки и один снят с рассмотрения.

Напомним, несколькоми днями ранее нардепа Александра Дубинского исключили из Слуги народа. За такое решение высказались 198 членов Слуги народа, тогда как 29 выступили против, а 19 - воздержались.

Изгнание Дубинского. Что изменится в Слуге народа

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