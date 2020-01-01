В Тернополе COVID-пациент покончил с собой в больнице

Мужчина ушел из жизни на глазах у медперсонала. До самоубийства у него были суицидные настроения. От разговора с психологом он отказался.

В одной из больниц Тернополя пациент с коронавирусом при врачах перерезал себе сонную артерию. Медики оказались бессильны, говорится в сюжете ТСН.

Тернопльчанин после того, как заразился COVID-19, лечился дома, однако спустя какое-то время ему стало хуже, и мужчину госпитализировали в лечебное учреждение. У пациента сразу стало проявляться суицидное настроение.

По словам директора Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослава Чайковского, пациент уверял, что болен тяжелой формой, что он заразил большое количество людей и из-за этого не имеет права на жизнь.

Между тем в налоговой службе, где мужчина проработал около 20 лет, коронавирусом заразился только один сотрудник. Мать и супруга пациента не заболели.

Жителю Тернополя пытались организовать беседу с психологом, но пациент не захотел общаться со специалистом.

В итоге мужчина был переведен в отдельную палату и находился под постоянным надзором персонала. Однако ему это не помешало покончить жизнь самоубийством. Он зарезал себя при врачах.

Как сообщалось ранее, британец за 11 месяцев комы дважды переболел коронавирусом.

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