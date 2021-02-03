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ЕИБ инвестировал в Украину более миллиарда евро

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Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиции в нашу страну на 50%. Средства пошли на поддержку пострадавших от войны на Донбассе, в "зеленую" инфраструктуру и цифровизацию.
На Украину приходится более 60% кредитов ЕИБ
На Украину приходится более 60% кредитов ЕИБ
euneighbours.eu

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2020 году предоставил инвестиции Украине на 50% больше, чем годом ранее. Украинские проекты были профинансированы на сумму более чем один миллиард евро, сообщается в Twitter-аккаунте банка.

"В 2020 году мы вложили в Украину рекордные инвестиции в размере более EUR1 млрд, сосредоточив свои усилия на поддержке пострадавших от конфликта регионов востока Украины, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", - подчеркнула вице-президент ЕИБ Тереза Червиньская.

Топ-менеджер добавила, что на Украину приходится более 60% кредитной активности ЕИБ в регионе.

На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 миллиардов долларов.

Ранее Korrespondent.net писал, что Украина одолжит у ЕИБ 200 млн евро на городской транспорт.

Напомним, что Украине выделят €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий. Деньги будут направлены на энергомодернизацию админзданий, школ, детсадов, больниц и культурных учреждений.
 

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Теги: Украина, банки, Европа, инвестиции, деньги, финансы, инвестиции в украину, инвесторы, иностранные инвестиции, инвестиционные проекты, европейские инвестиции
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Источник: korrespondent.net

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