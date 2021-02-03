ЕИБ инвестировал в Украину более миллиарда евро

Европейский инвестиционный банк увеличил инвестиции в нашу страну на 50%. Средства пошли на поддержку пострадавших от войны на Донбассе, в "зеленую" инфраструктуру и цифровизацию.

На Украину приходится более 60% кредитов ЕИБ euneighbours.eu

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2020 году предоставил инвестиции Украине на 50% больше, чем годом ранее. Украинские проекты были профинансированы на сумму более чем один миллиард евро, сообщается в Twitter-аккаунте банка.

"В 2020 году мы вложили в Украину рекордные инвестиции в размере более EUR1 млрд, сосредоточив свои усилия на поддержке пострадавших от конфликта регионов востока Украины, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", - подчеркнула вице-президент ЕИБ Тереза Червиньская.

Топ-менеджер добавила, что на Украину приходится более 60% кредитной активности ЕИБ в регионе.

На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 миллиардов долларов.

The EIB records a high number of investments in #Ukraine for 2020! With over €1bln, we are #MovingForwardTogether w/ #TeamEurope to help Ukraine #BeatCOVID19, develop faster & more sustainably on its path towards https://t.co/K4EDTwZ3qk pic.twitter.com/mqiWRvnuUm — European Investment Bank (@EIB) February 3, 2021

Ранее Korrespondent.net писал, что Украина одолжит у ЕИБ 200 млн евро на городской транспорт.

Напомним, что Украине выделят €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий. Деньги будут направлены на энергомодернизацию админзданий, школ, детсадов, больниц и культурных учреждений.



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