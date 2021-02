ЕИБ инвестировал в Украину более миллиарда евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2020 году предоставил инвестиции Украине на 50% больше, чем годом ранее. Украинские проекты были профинансированы на сумму более чем один миллиард евро, сообщается в Twitter-аккаунте банка.

"В 2020 году мы вложили в Украину рекордные инвестиции в размере более EUR1 млрд, сосредоточив свои усилия на поддержке пострадавших от конфликта регионов востока Украины, устойчивой и "зеленой" инфраструктуре, цифровизации, инновациях и восстановлении бизнеса после COVID-19", - подчеркнула вице-президент ЕИБ Тереза Червиньская.

Топ-менеджер добавила, что на Украину приходится более 60% кредитной активности ЕИБ в регионе.

На сегодняшний день общий объем инвестиций ЕИБ в Украину достиг 7,5 миллиардов долларов.

