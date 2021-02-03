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Зеленский встретился с представителями телеканалов

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Глава государства провел встречу с руководителями ведущих телеканалов, на которой объяснил введенные санкции.
Зеленский прокомментировал отключение трех телеканалов
Зеленский прокомментировал отключение трех телеканалов
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду, 3 февраля, провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, на которой пояснил решение СНБО об отключении трех телеканалов.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

В ОП утверждают, что топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, поскольку телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны РФ.

Также в ОП заявляют, что участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

Напомним, накануне вечером Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что каналы Козака занимались информационным терроризмом.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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Теги: телеканалы, санкции, телеканал, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kerrohhop    03.02.2021, 21:32
Оценка:  -26
kerrohhop
Проамериканский клоун-псевдопатриот рассказал своим придворным шавкам что им ничего не угрожает,пока они самозабвенно ему вылизывают,восхваляя его"достижения"?
Путин-Xyйло    03.02.2021, 21:54
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Ла-ла-ла-ла... Опусти свой анус в таз с холодной водой, бот! Может попустит
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