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Верховный суд отказался рассматривать иск об отстранении Тупицкого

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В суде заявили, что поскольку в иске говорится о "неконституционности" решения президента, это дело должно рассматриваться в Конституционном суде.
В Верховном суде отказались рассматривать иск Тупицкого
В Верховном суде отказались рассматривать иск Тупицкого
tverezo.info

Верховный суд Украины отказался открывать производство по делу об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда Украины. Об этом говорится в заявлении Верховного суда, обнародованного в среду, 3 февраля, на странице в Facebook.

Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.

"Верховный суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ", - пояснили в суде.

Согласно судебному реестру, истцом по данному делу является непосредственно Александр Тупицкий.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный суд, которым пытается оспорить указ президента о своем отстранении от должности.

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ 

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Теги: дело, Верховный Суд, иск, КСУ
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Источник: korrespondent.net

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