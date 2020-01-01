Верховный суд отказался рассматривать иск об отстранении Тупицкого

В суде заявили, что поскольку в иске говорится о "неконституционности" решения президента, это дело должно рассматриваться в Конституционном суде.

Верховный суд Украины отказался открывать производство по делу об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда Украины. Об этом говорится в заявлении Верховного суда, обнародованного в среду, 3 февраля, на странице в Facebook.

Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.

В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.

"Верховный суд отметил, что согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КСУ", - пояснили в суде.

Согласно судебному реестру, истцом по данному делу является непосредственно Александр Тупицкий.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный суд, которым пытается оспорить указ президента о своем отстранении от должности.

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ

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