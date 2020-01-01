В Энергодаре авария на ТЭС, город обесточен

Из-за серьезного ЧП на теплоэлектростанции во всем городе и в соседних населенных пунктах нет света, воды и проблемы с мобильной связью.

Город Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения. На местной ТЭС произошла серьезная авария, в результате которой были остановлены два блока и произошел аварийный сброс пара, сообщает местное издание Actual Today.

"Сегодня, около 19.27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции сели на "ноль". Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официальной информации еще не предоставила", - приводит издание слова мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Позже городской голова добавил, что электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, подчеркнул он.

Депутат Энергодарского городского совета Анатолий Анохин на своей странице в Facebook сообщил, что в городе нет воды и проблемы с мобильной связью.

"По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали, - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал Анохин.

В ОАО Центрэнерго изданию рассказали, что на энергоблоке №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.

"Такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки. Для того, чтобы сбалансировать систему ДТЭК, досрочно выведен из ремонта энергоблок №10 Криворожской ТЭС. Кроме того, по команде НЭК Укрэнерго, оперативно были включены в сеть энергоблоки №9 и 12 Бурштынской ТЭС и №7 Добротворской ТЭС, хотя их работа не была предусмотрена графиком нагрузки", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что энергетики уже приступили к ремонту.

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