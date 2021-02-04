В Энергодаре возобновили электроснабжение
В Энергодаре Запорожской области восстановлено электроснабжение практически всего жилищного фонда после аварии на Запорожской ТЭС. Об этом в среду, 3 февраля, на своей странице в Facebook написал глава города Дмитрий Орлов.
По его словам, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.
"Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются", - написал он.
Орлов добавил, что по информации полученной с ТЭС, сегодня в 19.30 отключился трансформатор АТ-2, в результате чего выбило блок №2, а затем и блок №3. Причина отключения блока №4 еще устанавливается.
"В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и находится под контролем", - подчеркнул мэр.
Тепловая электростанция ДТЭК Запорожская ТЭС входит в состав АО ДТЭК Днепроэнерго и расположена в 140 километрах к югу от Запорожья и в трех километрах от Энергодара.
Напомним, сегодня вечером Энергодар остался без света и воды. Мэр города сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС.
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