В Энергодаре возобновили электроснабжение

Энергообеспечение города восстановлено через резервную линию. Во время отключения все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов.

Воды после аварии в городе все еще нет Telegram/Легитимный

В Энергодаре Запорожской области восстановлено электроснабжение практически всего жилищного фонда после аварии на Запорожской ТЭС. Об этом в среду, 3 февраля, на своей странице в Facebook написал глава города Дмитрий Орлов.

По его словам, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.

"Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются", - написал он.

Орлов добавил, что по информации полученной с ТЭС, сегодня в 19.30 отключился трансформатор АТ-2, в результате чего выбило блок №2, а затем и блок №3. Причина отключения блока №4 еще устанавливается.

"В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и находится под контролем", - подчеркнул мэр.

Тепловая электростанция ДТЭК Запорожская ТЭС входит в состав АО ДТЭК Днепроэнерго и расположена в 140 километрах к югу от Запорожья и в трех километрах от Энергодара.

Напомним, сегодня вечером Энергодар остался без света и воды. Мэр города сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС.

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