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В МВД заявили о готовящихся провокациях из-за санкций против телеканалов

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МВД предостерегает "возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев", подчеркивая "неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина".
МВД предупредило о возможных силовых провокациях со стороны внешних сил в Украине
МВД предупредило о возможных силовых провокациях со стороны внешних сил в Украине
Телеграф

Министерство внутренних дел получило информацию о возможных силовых провокациях в Украине со стороны внешних и внутренних сил из-за введения санкций против телеканалов. Об этом в среду, 3 февраля, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

По его словам, правоохранители готовы реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - рассказал он.

Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий.

"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, - подразделения Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Шкиряк.

Он добавил, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства".

Накануне вечером Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Телеканалы отреагировали на санкции президента

Как мы писали, Владимир Зеленский встретился с представителями телеканалов и объяснил введенные санкции.

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Теги: МВД, провокации, телеканалы, санкции, Шкиряк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    04.02.2021, 00:38
Оценка:  -22
kerrohhop
Давайте ещё начните людей в общественных местах взрывать!От вас,беспредельных антиукраинских проамериканских пидopoв теперь можно всего ожи дать.Ведь без суда и следствия вы всегда назначите виновного.Но тем хуже для вас.
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