Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТЭК назвали причину отключения Запорожской ТЭС

Комментариев: 0
Остановка станции привела к кратковременному отключению света в г. Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, сообщили в компании.
ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"
ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"
Енергореформа

Энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго". Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", - говорится в сообщении ДТЭК на сайте поздно вечером в среду.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось три энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с "Укрэнерго".

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, указано в сообщении.

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды.

Также, глава Энергодара сообщил, что электроснабжение жилищного фонда практически восстановлено. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: электроэнергия, авария, Энергодар, тэс, ДТЕК, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь