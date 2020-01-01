В ДТЭК назвали причину отключения Запорожской ТЭС

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в г. Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, сообщили в компании.

Энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго". Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", - говорится в сообщении ДТЭК на сайте поздно вечером в среду.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось три энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с "Укрэнерго".

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, указано в сообщении.

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды.

Также, глава Энергодара сообщил, что электроснабжение жилищного фонда практически восстановлено.

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