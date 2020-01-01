В Запорожье начался пожар в инфекционной больнице, есть жертвы

На месте работают спасатели, ведется массовая эвакуация пациентов и персонала медучреждения.

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы ДСНС

В ночь на четверг начался пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Факт возгорания многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы подтвердили также спасатели ГСЧС региона.

В данный момент пожарные, скорая и полиция проводят массовую эвакуацию пациентов медучреждения.

Как сообщает Depo.Запоріжжя, корпус областной инфекционной больницы на бульваре Гвардейском загорелся около 23.30. В нем находились три десятка человек.

"По предварительной информации ГСЧС, погибли четверо: медицинский работник и трое пациентов. На месте работают спасатели и другие экстренные службы", - пишет СМИ.

Напомним, в 2020 году в жилом секторе Украины случилось более 30 тысяч пожаров. С приходом зимы количество возгораний в быту стремительно выросла.

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