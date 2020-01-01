В ОПУ посоветовали Тупицкому "не метаться"

Александр Тупицкий намеревался отменить указ президента о своем отстранении через Верховный суд, но получил отказ.

В ОПУ посоветовали Тупицкому признать, что он больше не глава КСУ radiosvoboda.org

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отказ Верховного суда открывать дело из-за отстранения главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом в среду, 4 февраля, пишет Новое время.

В частности, Подоляк назвал отказ ВС "очень красноречивым" и отметил, что суд "даже не стал открывать производство" по иску главы КСУ.

"Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьей Конституционного суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества. Но пока это не признает сам Тупицкий. Чем быстрее он это признает, тем лучше будет для всех и для него тоже. Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут", - заявил он.

Напомним, 29 декабря Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности сроком на два месяца "ради восстановления справедливости".

Накануне стало известно, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

В своо очередь, КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности.

Дело Тупицкого. В чем подозревают главу КСУ

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