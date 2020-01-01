Аварией на Запорожской ТЭС займется специальная комиссия

На Запорожской ТЭС в данное время начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Причины аварии на Запорожской ТЭС будет расследовать специальная комиссия Енергореформа

Причина короткого замыкания и работы системы защиты на Запорожской ТЭС будет установлена после работы комиссии по расследованию. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

По данным Минэнерго, пусковые операции по включению блоков Запорожской ТЭС в сеть были начаты в 21.26.

"Блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действием технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети", - говорится в сообщении.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

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