Киностудию Довженко просят не сотрудничать с запрещенными телеканалами

Введенные санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к Национальной киностудии имени А.Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с заблокированными накануне телеканалами 112, ZIK и NewsOne. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

"Это решение СНБО многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии" - сказал он.

Также, Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne, против которых ввели санкции.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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