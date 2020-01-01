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В Запорожье погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

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Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса, расположенного на Гвардейском бульваре.
Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья
Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья
Суспільне Запоріжжя

При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии. об этом в четверг, 4 февраля, сообщает  Укринформ.

"Произошла трагедия. В 23.25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м^2 состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - сообщил Старух. 

Издание сообщает, что на первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.

Напомним, в ночь на четверг начался пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье. 

В 2020 году в жилом секторе Украины случилось более 30 тысяч пожаров. С приходом зимы количество возгораний в быту стремительно выросла.

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Теги: смерть, Запорожье, Больница, пожар, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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