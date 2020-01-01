В Запорожье погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса, расположенного на Гвардейском бульваре.

При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух с места трагедии. об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Укринформ.

"Произошла трагедия. В 23.25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м^2 состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов. На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - сообщил Старух.

Издание сообщает, что на первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает. Всего в корпусе находилось 29 человек.

На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.

Напомним, в ночь на четверг начался пожар в одном из корпусов областной инфекционной больницы в Запорожье.

В 2020 году в жилом секторе Украины случилось более 30 тысяч пожаров. С приходом зимы количество возгораний в быту стремительно выросла.

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