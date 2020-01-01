В Одессе судят группу молодых людей за серию разбойных нападений

Нападавшие отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.

Молодые парни и девушки устраивали разбойные нападения и грабежи в Одессе НПУ

В Одессе будут судить группу молодых людей, совершивших восемь разбоев и грабежей. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Сообщается, что в конце прошлой недели в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении грабежей и разбойных нападений (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что в состав группы входили двое юношей и две девушки, которые в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев на территории Одессы, с применением насилия.

Объектом посягательства злоумышленников были мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Всего пострадавшим нанесен ущерб на сумму более 130 тыс. грн.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемые двое парней 2000 и 1998 г. р., а также две молодые женщины - 1998, 1987 г. р.

За совершение указанных уголовных правонарушений сообщникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Киевской области полицейские раскрыли ограбление ювелирного магазина и задержали грабителя.

Также сообщалось, что в Киеве задержали разбойника, из-за которого погиб полицейский. Подозреваемый вместе с сообщником, угрожая оружием, завладели в Днепре деньгами предприятия в сумме около 3 млн гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet