Главное 3 февраля: Причина санкций для каналов и контроль COVID

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Зеленский говорит, что украинской свободе слова ничего не угрожает president.gov.ua

Президент рассказал послам G7 и ЕС о причинах санкций против телеканалов, в мире третью неделю снижается количество COVID-пациентов. Мы собрали важные события прошедшего дня.

Читай также: Украина получит COVID-вакцину одновременно с Руандой и Бутаном

Зеленский озвучил причины санкций против ряда СМИ

В рамках встречи с послами государств-членов Большой семерки G7 и Евросоюза президент объяснил решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK. Владимир Зеленский отметил, что запрет на вещание не был эмоциональным решением, к нему готовились давно из-за сведений многих украинских госорганов. При этом гарант заверил, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

Эпидемией COVID-19 можно управлять, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отметила, что третью неделю в мире снижается уровень заболеваемости коронавирусом. В ВОЗ также добавили, что распространение инфекции поддается контролю. По мнению представителей организации, управление вирусом спасает жизни сейчас и поможет спасать их в дальнейшем. Также такой контроль снижает вероятность возникновения новых штаммов, а действие вакцин делает более эффективным.

Читай также: В Запорожье погибла врач и трое пациентов на ИВЛ

Стала известна сумма ущерба, нанесенного РФ на Донбассе

Ущерб от действий России на оккупированном Донбассе составил 120 млрд долл. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Резников уточнил, пока остается неизвестным, сколько на Донбассе сохранилось государственного и коммунального имущества и какие убытки от его отчуждения.

Мендель отреагировала на решение о санкциях в отношении СМИ

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, решение принято в рамках закона Украины. При этом она добавила, что ранее “СНБО уже вводила ограничительные меры против украинцев, включая тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированных территориях”. Также Мендель подчеркнула, что блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK “не имеет ничего общего с ущемлением свободы слова”.

Зеленский встретился с директорами ведущих украинских телеканалов, где объяснил решение СНБО о блокировке трех СМИ. Президент уточнил, что решение о санкциях четко обосновано из-за финансирования из РФ и взаимодействия с террористическими группами. Топ-менеджеры телеканалов полностью поддержали это решение.

А в Минкульте попросили YouTube отключить три канала и заблокировать в сети их страницы. В министерстве отметили, что ресурсы могут угрожать национальной безопасности Украины, так как распространяют пропаганду от страны-агрессора РФ.

Читай также: ЕИБ инвестировал в Украину более миллиарда евро

Нафтогаз договорился с газсбытами о снижении цен на газ

Нафтогаз заключил соглашения с 26 газсбытами, согласно которым будет снижен тариф на газ. Поставщики смогут продавать газ по 6,99 грн за кубометр. Так Нафтогаз обеспечит газом 29 компаний для порядка 1,2 млн бытовых потребителей.

В Украине стартовала выдача лицензий на азартные игры

В Украине выдали первую лицензию на интернет-казино, ее получило ООО Спейсикс. Лицензия позволяет компании легально заниматься организацией и проведением азартных игр казино онлайн.

Напомним, ранее мы писали, что Рада в сотни раз увеличила штрафы за пожарные нарушения.

