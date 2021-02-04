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В ООС оккупанты уменьшили количество обстрелов

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Потерь и ранений у ВСУ за сутки не было.
Обстановка на фронте остается контролированной
Обстановка на фронте остается контролированной
.facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток, 3 февраля, на большинстве участков фронта сохранялась тишина.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Только в районе ответственности тактической группы Восток было зафиксировано два нарушения перемирия. Так, близ населенного пункта Гнутово боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. А возле Водяного на Приазовье сепаратисты совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.

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Обо всех фактах нарушений были уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины не зарегистрировано.

В начале текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролированной украинскими военными.

Напомним, ранее мы писали, что пропавший на Донбассе украинский военнослужащий находится в плену боевиков.

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Теги: ВСУ, ООС, Донбасс, обстрелы, военные, сепаратисты, оккупанты
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    04.02.2021, 10:04
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
вышли из запоя после празднования днюхи дохлого мотохyйла и теперь на отходняке
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